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Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Sağman'dan Müridi şeyhine ziyaret

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Sağman'dan Müridi şeyhine ziyaret

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Müridi tarikatı şeyhi Mountakha Mbacke ile görüştü. Büyükelçi Sağman, Senegal'deki Türk kurumlarının temsilcilerinden oluşan bir heyetle, Müridilerin kutsal kabul ettiği Touba kentine ziyaret gerçekleştirdi

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Beraberindeki heyetle şeyh Mbacke ile görüşen Sağman, Senegal-Türkiye arasındaki ikili işbirlikleri ve projelerden bahsetti.

Sağman, Müridi tarikatının 6 Şubat depreminde Türkiye'ye destekleri nedeniyle de Mbacke'ye teşekkür etti. Şeyh Mbacke de Türkiye'yi yakından tanıdıklarını ve iki ülke arasındaki yakın ilişkilerden memnun olduklarını söyledi. Büyükelçi Sağman ve beraberindeki heyet, daha sonra Touba Camisi, yeni açılan Cheikh Ahmad Al Khadim Üniversitesi ve inşaat halindeki kütüphaneyi ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı. Senegal'de Müslüman halkın büyük çoğunluğunun takip ettiği Sünni tarikat Müridilik, Senegalli Müslüman alim Şeyh Ahmadou Bamba'nın 1887'de Touba kentinde bir ağacın etrafına yerleşerek talebe yetiştirmesiyle kuruldu.

Senegal'in en önemli tasavvufi oluşumlarından Müridi tarikatının toplum ve siyaset üzerinde önemli bir etkisi bulunuyor. Müridi şeyhine, yalnızca kendi takipçileri değil, Hristiyan ve diğer dinlere mensuplar tarafından da büyük saygı duyuluyor. Senegal'de terör örgütleri ve aşırıcı unsurların barınamaması, tasavvufi öğretileri önceleyen Müridi tarikatının etkisine bağlanıyor.

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