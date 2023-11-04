Melih Gökçek CHP ile dalga geçmek isterken dalga konusu oldu!

CHP'de bugün ve yarın yapılacak olan 38. Olağan Kurultay öncesi Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, baltayı yine fena taşa vurdu. Daha önce sosyal medya paylaşımları nedeniyle defalarca alay konusu olan Melih Gökçek, CHP'lilerle alay etmek isterken alay konusu oldu.

Abone ol

CHP 38. Olağan Kurultayı için Ankara'ya gelen delegeler, destekledikleri adaylara göre otellere dağıtıldı. Genel Merkezciler ve Yenilikçiler'in yemek yemeleri için ayrı ayrı restoranlar ayarlandı. CHP içindeki b ayrışma sürerken, Ankara'nın eski Blediye BAşkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabı üzerinden CHP'lilerle dalga geçmek istedi ama dalga konusu oldu.

CHP delegeleri ve belediye başkanlarının Ankara'ya akın etmesini fırsat bilen Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP’lilerin meyhaneleri doldurduğunu iddia edip bir fotoğraf paylaştı. Ancak Gökçek'in yine yanlış fotoğraf kullandığı kısa sürede ortaya çıktı.

Yarın trafikte kaç alkol vakası var...

Melih Gökçek, paylaşımında "Ankara'da bütün meyhane ve içkili mekanlar bu akşam full... Kurultaya gelenler orada.. Pazarlıklar hep oralarda dönüyor... Kılıçdaroğlu rakı masasında siyaseti yasaklamıştı. Kimin umurunda... Yarın trafikte kaç alkol vakası var mutlaka öğrenmeliyim" dedi.

Orası Ankara değil İzmir!

Ancak, Melih Gökçek'in Ankara’daki meyhane diye paylaştığı fotoğrafın İzmir’deki bir işletmeye ait olduğu anlaşıldı. Gelen eleştirilere rağmen Melih Gökçek paylaşımını kaldırmadı.