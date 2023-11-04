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65 Yaş ve üzeri Kütahyalılar Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkında

65 Yaş ve üzeri Kütahyalılar Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkında

Kütahya Belediyesinin organizasyonuyla şehirde yaşayan 65 yaş ve üzeri hemşehriler, 'Benim Güzel Kütahyam' projesi kapsamında Kütahya'nın güzelliklerini gezmeye devam ediyor.

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Sosyal belediyecilik uygulamalarıyla ülkemize örnek olan Kütahya Belediyesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşları Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı, Ağaçköy Restoran, Millet Bahçesi, Hisar Kalesi, Cafer Paşa Dârülkurrâsı ve Zafer Meydanı’na götürerek şehrin güzelliklerini gezdirdi.

Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı ve Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık, misafirlerle sohbet ederek kendileri için özel hazırlanan hediyeleri vatandaşlara takdim etti. Geziye katılan vatandaşlar, gezilen yerlerin birçoğuna gidemediklerini ve Kütahya Belediyesinin buna vesile olmasından dolayı çok memnun olduklarını ifade ederek Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

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