Türk futbolunda deprem! Hakem Hakan Ceylan'ın eşi Leyla Ceylan'dan sarsıcı itiraflar

Olaylar, iddialar, itiraflar ve şok bir istifa... VAR hakemi Hakan Ceylan’ın eşi Leyla Ceylan, çarpıcı suçlamalarla gündemi değiştirdi. Yan hakem Kemal Yılmaz, Fenerbahçe lehine kararı sonrası maç alamadığını ima etti.

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Yine hakem dünyası yine inanılmaz olaylar, iddialar. Önce VAR-AVAR hakemi Hakan Ceylan cephesiyle başlayalım… İzmir bölgesi hakemi Hakan Ceylan'a, kendisini eski MHK Başkanı Prof. Dr. Lale Orta ile aldattığı gerekçesiyle boşanma ve tazminat davası açan eş Leyla Ceylan, Yeni Asır gazetesine konuştu.

Eşinin mesajlaşmalarına şahit olduğunu belirten Leyla Ceylan, bazı hakemlerin FIFA'ya sahte sağlık raporu verdiği, VAR odasındaki görüntülerle oynandığı gibi bilgiler verdi.

Leyla Ceylan'ın iddiaları

-Hakan Ceylan ve iki arkadaşı, FIFA'ya geçmiş tarihli sağlık raporları verdi.

-VAR odasındaki görüntülerde oynama yapılıp keyfe keder yayınlandı.

-VAR odası görüntülerini Lale Orta'ya Hakan Ceylan verdi.

-Ali Koç'un ‘İzmir Grubu' söylemi doğru. Yayıncı kuruluştaki görüntülere müdahale ediyorlar.

-İki gazeteci aracılığıyla istedikleri haberleri yaptırıyorlar.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Hakem camiasında 'İzmir gruplaşması' diye bir şey var. Alper Ulusoy, Hakan Ceylan, Serkan Tokat, Koray Gençerler'in dikkatli takip edilmesi gereken isimler olduğu söyleniyor" demişti.

"Tarafsızlığı engelleme"

Diğer çarpıcı gelişme ise hakem Kemal Yılmaz'ın istifası… 27 yıllık hakemlik hayatını sonlandırdığını açıklayan Yılmaz, kararını özetle, şöyle gerekçelendirdi:

“Fenerbahçe-Hatayspor maçında orta hakeme bir penaltı yarısında bulundum. Hem yorumlar hem de gözlemci notu kararımı destekler niteliktedir. Buna rağmen bu hafta atamam gerçekleşmemiştir. Bu; haksızlık, hakem atama kriterlerine aykırılık, hakemlerin özgür ve tarafsız karar verme süreçlerini engellemedir.”