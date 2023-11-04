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Kayserispor 4. tura yükseldi

Kayserispor 4. tura yükseldi

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası’nda Iğdır FK’yi geçerek adını 4. tura yazdırdı.

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Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turunda sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Iğdır FK’yi Boa Morte, Stephane Bahoken ve Miguel Cardoso’nun golleri ile 4-0 mağlup eden Kayserispor, adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Sarı kırmızılı takımın 4. eleme turundaki rakibi 7 Kasım Salı günü kura çekimi ile belli olacak. Bu turda kupa müsabakalarına, 3. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 34 takım ile Süper Lig'den 6 takım, 1. Lig'den 7 takım ve TFF 2. Lig'den 9 takım olmak üzere toplam 56 takım katılacak.

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