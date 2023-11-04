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Japonya, Filipinler ve ABD ile güvenlik işbirliği hedefliyor

Japonya, Filipinler ve ABD ile güvenlik işbirliği hedefliyor

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesi ile Filipinler ve ABD'nin üçlü güvenlik işbirliği yapabileceğini söyledi.

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Kişida, Doğu Asya'da kıyı komşusu Filipinler'e düzenlediği resmi ziyaret kapsamında, Filipinler Ulusal Parlamentosunda milletvekillerine hitap etti.

Bölgesel ilişkilere değinen Kişida, bölünme ve çatışma yerine işbirliğine yönelik kararlılık gösterilmesi gerektiğini belirterek, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri ile Japonya arasındaki ilişkilerin ana hatlarını anımsattı.

"Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun önemini vurgulayan Kişida, "zaten karmaşık zorluklarla karşı karşıya bulunan uluslararası toplumun bölünmeye maruz bırakılmasından kaçınmak gerektiğini" söyledi. Kişida, barış ve istikrarın önemine işaret etti.

Japonya ile Filipinler ilişkilerini güçlendireceklerini dile getiren Kişida, Doğu Asya'da yer alan iki demokratik ülkenin, nükleer silahsızlanma ve karbonsuzlaştırma hamleleri ile ABD dahil üçlü güvenlik işbirliği gibi çeşitli alanlarda işbirliği yapabileceğini kaydetti.

Japonya hükümeti, aralık ayı ortasında, ASEAN ile ilişkilerinin 50. yıl dönümü dolayısıyla Tokyo'da, birlik ülkesi liderlerinin katılacağı zirveye ev sahipliği yapmayı planlıyor.

Kişida ile dün başkent Manila'da bir araya geldiği Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, iki ülke arası savunma işbirliğinin artırılması mutabakatına varmıştı. Liderler, ikili güvenlik ilişkisini güçlendirecek ve ortak askeri tatbikatların düzenlenmesinin önünü açacak Karşılıklı Erişim Anlaşması (RAA) için müzakerelerin başlatılacağını teyit etmişti.

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