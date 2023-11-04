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Balıkesir’de Kodlama Haftası etkinlikleri devam ediyor

Balıkesir’de Kodlama Haftası etkinlikleri devam ediyor

Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen Kodlama Haftası Kutlamaları, öğretmen ve öğrencilerin yoğun katılımıyla devam ediyor. Çocukların kodlama becerisini desteklemek için Avrupa çapında Avrupa Okul Ağı tarafından yürütülen Code Week- Kod Haftası etkinliği, Türkiye dâhil 70'in üzerinde ülkede aktif olarak uygulanmakta. Balıkesir genelinde 157 farklı etkinlik gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürlüğü, en çok etkinlik düzenleyen iller arasında yer aldı.

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Eğitimde yenilikçi uygulamaları destekleyen ve kodlama eğitiminin önemine inanan öğretmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen faaliyetlere; okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim olmak üzere her kademeden öğrenciler yer alıyor. Yüz yüze ve çevrim içi düzenlenen etkinliklere, robot teknolojiler, 3D Yazıcı, Yapay Zeka, Artırılmış gerçeklik gibi birbirinden farklı 19 tema yer alıyor. Bu sayede öğrenciler kodlama ile tanışıyor ve kodlama becerilerini geliştiriyor.

Farklı branşlardan öğretmenlerinde katılabildiği etkinliklerde, her yaş grubundan öğrenci için birçok etkinlik yapılırken, Balıkesir genelindeki 2023 yılının teması "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kodlayalım" olarak belirlendi. İl genelinde gerçekleştirilen etkinliklerde “balikesirmem” mükemmeliyetçilik koduyla 157 etkinlik gerçekleştirilirken, kodlama ile öğrenciler için analitik düşünme, sistematik düşünebilme ve problem çözme gibi birçok beceriyi öğrencilerle buluşturuyor.

Öğrencilerinin kodlama becerilerini geliştirmek, farkındalığı artırmak, birlikte çalışmayı teşvik etmek ve kodlama kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla etkinlik üreten öğretmenlerimiz, sadece kendi okulları ve öğrencileriyle değil; Kod Haftası'na dâhil olan her katılımcıyla etkinlik geliştirerek hem Türkiye genelinde hem de Avrupa başta olmak üzere yurt dışındaki katılımcılarla da etkileşim kurabiliyor.

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