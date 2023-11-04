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Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yakınlarında intihar saldırısı önlendi

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yakınlarında intihar saldırısı önlendi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yakın bir kontrol noktasını hedef alan intihar saldırısı askerler tarafından engellendi.

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Somali Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrol noktalarından biri olan Sayidka Kavşağı'nda intihar saldırısı girişimde bulunuldu. Güvenlik yetkilileri, saldırının intihar yeleği giyen bir kişi tarafından gerçekleştirilmeye çalışıldığını kaydetti.

Görgü tanıklarından Safiyo Warfaa, AA muhabirine, çevredekilerin intihar saldırısı olabileceğinden şüphelenerek ihbarda bulunduğunu söyledi. Warfaa, "İntihar bombacısı, Sayidka Kavşağı'ndan yürüyerek geçti. Şeyh Ali Sufi Okuluna kadar geldi. İhbar alan askerler koşarak onu durdurmaya çalıştı. Yaralanan intihar bombacısı bombayı patlattı." dedi. Polis, olayda intihar bombacısının öldüğünü, saldırıya engel olmaya çalışan bir askerin de yaralandığını belirtti.

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