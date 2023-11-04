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Yemeklerin vazgeçilmezi zeytinyağı, fabrikada 210 TL’den alıcı buluyor

Yemeklerin vazgeçilmezi zeytinyağı, fabrikada 210 TL’den alıcı buluyor

Hatay’ın Hassa ilçesinde üretilen ve Türkiye’nin bir çok ili başta olmak üzere yurt dışına da gönderilen zeytinyağı fabrikada 210 TL’den alıcı buluyor.

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Üretim durmaksızın devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarıldığı Hatay’da ağızları tatlandıran zeytinde hasat başladı. Çiftçiler, bin bir emekle üretip topladıkları zeytinleri fabrikalara taşıyor. Gece geç saatlere kadar çalışmaların sürdüğü zeytinyağı fabrikalarındaysa üretim durmaksızın devam ediyor. Hassa ilçesinde bu yıl üretici, hasattan ve kaliteden memnun. Hassa’nın meşhur zeytinyağı, Türkiye’nin bir çok ili başta olmak üzere yurt dışına da gönderiliyor. Zeytin yağı fabrikada güncel toptan olarak 210 TL’den alıcı buluyor. Fabrika sahibi Oğuzhan Ateş, çiftçiden yağı 200 TL’den aldıklarını ve 210 TL’ye tüketiciyle ulaştırdıklarını ifade ederek, “Bölge halkımızın zeytin toplamaya başlamasıyla fabrikalarımız üretime başladı.

Bu sene Hatay bölgesinde rekolte yüksek olduğu için verim ve taneler iyi. Çiftçinin zeytin konusunda yüzü gülüyor. Yağ fiyatlarımızın güncel fiyatları şu an için biraz daha çiftçiden yana ama fiyatlar tüketiciyi üzüyor. 200 TL’ye fabrikamıza sıfır asit zeytinyağlarını alış yapmaktayız. 210 TL’ye fabrikamızdan satış yapmaktayız” dedi. “Türkiye'nin 81 iline biz buradan yağ göndermekteyiz” İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirle başta olmak üzere 81 ile zeytinyağı gönderdiklerini ifade eden Ateş, “Bizim Hatay'ımızın Hassamızın yağı meşhurdur. Türkiye'nin 81 iline biz buradan yağ göndermekteyiz.

Özellikle; İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerde yaşayan insanlarımız yöresel lezzetimizi tercih ediyor. Bizim Hatay’ın yağının polifonel değerleri biraz daha düşük olduğundan ve K değerleri konusunda daha iyi olduğu için bizim yöre zeytinimiz ve zeytinyağımız her zaman tercih edilir” ifadelerini kullandı. Çiftçi Abdullah Sarı, “Sezonun ilk ürünü daha ilk kez getirdik.

Sezonun bereketli olmasını bekliyoruz. Rekolte temiz iyi, iyi olmasını bekliyoruz. Ürün kalitesi iyi yağmurların erken düşmesi sebebiyle ürünümüz biraz erken öne çıktı. Fiyatlardan memnunuz. Fiyatlar, istenilen düzeye ulaşmaktadır” şeklinde konuştu.

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