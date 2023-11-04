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Kütahya'nın İğne Oyası tescillendi

Kütahya'nın İğne Oyası tescillendi

Kütahya İğne Oyası, Kütahya Valiliği tarafından yapılan başvuru sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili alarak koruma altına alındı.

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Kütahya Valisi Musa Işın, coğrafi işaret tescilinin Kütahya’nın kültürel mirasının korunmasına ve ekonomisinin canlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Kütahya İğne Oyası’nın coğrafi işaret tesciliyle birlikte ulusal ve uluslararası platformlarda daha fazla tanınacağını ve değer kazanacağını ifade eden Vali Işın, tescilin, bu eşsiz el sanatının gelecek nesillere de korunarak aktarılmasını sağlayacağını kaydetti. Kütahya İğne Oyası’nın şehrin kültüründe ve ekonomisinde büyük bir öneme sahip olduğunu dile getiren Işın, yüzyıllardır Kütahya’da özenle üretilen geleneksel el sanatının, kadınların emeğiyle ortaya çıkan zarif ve özgün tasarımlarıyla benzersiz olduğunu söyledi.

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