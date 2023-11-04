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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 8 azalarak 496'ya geriledi. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

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Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 28 Ekim - 3 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 8 azalarak 496 oldu. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 117 azaldı.

Perşembe gününü 86,85 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 84,89 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 80,51 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 82,46 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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