Fenerbahçe–Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
Süper Lig'in 11. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe, Abdullah Avcılı Trabzonspor'u Kadıköy'de ağırlayacak. Galatasaray dün kazandı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Yani Fenerbahçe bu zorlu maçta tahtını korumak için savaşacak. Trabzonspor ise Kadıköy'de 26 maçtır kazanamamanın verdiği hırsla sahaya çıkacak. Peki Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Fenerbahçe ile Trabzonspor dev bir kapışmaya çıkıyor. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, lige 10'da 10 ile rekor bir başlangıç yaptı; hedef seriye devam etmek.
Bordo-mavililer, yeni hocası Abdullah Avcı ile Fenerbahçe'ye sezonun ilk yenilgisini tattıran takım olmak istiyor. İki takım arasındaki son 10 lig maçında Kanarya'nın üç, Fırtına'nın dört galibiyeti bulunuyor.
Ezeli rakiplerin maç öncesindeki puan farkı ise 14… Ev sahibinde S.Aziz, Djiku, Becao, Fred, Mert Hakan ve King forma giyemeyecek. Cengiz Ünder ve Emre Mor kadroda olacak. Üç as stoperinden yoksun Fenerbahçe, Samet-Oosterwolde tandemiyle oynayacak.
Altyapıdan 17'lik stoper Yusuf Akçiçek de kulübede yer alacak. Misafir ekipte kadroya alınan Bakasetas, Trezeguet ve Pepe'nin maça kulübede başlamaları bekleniyor. Orsic, Fernandez ve Hüseyin kadroda yok.