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Dünya Boks Şampiyonu Vali Eldivan'la görüştü

Dünya Boks Şampiyonu Vali Eldivan'la görüştü

Dünya Boks Şampiyonu Elifnur Turan, Vali Mustafa Eldivan'ı makamında ziyaret ederek, bir süre sohbet ettiler.

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Dünya Boks Federasyonu (WBF) tarafından organize edilen Dünya Boks Şampiyonası finalinde Arjantinli rakibini yenerek Türkiye'ye ilk şampiyonluğu kazandıran Bayburtlu sporcu Elif Nur Turhan, unvanını korumak için çıkacağı şampiyonluk maçı öncesinde Antrenörü Amur Ulusal ve babası Arif Turhan ile birlikte Vali Eldivan'a ziyarette bulundular.


28 Kasım’da, İngiliz Rakibi Kristy Bill ile unvanını korumak için (WBC) uluslararası şampiyonluk unvan kemer maçına çıkacak olan Turhan, büyük maç öncesi hazırlıklarını Bayburt'ta sürdürürken Vali Eldivan, süreci yakından takip ettiğini, bir spor şehri markası oluşması için şehrin güzide kulüpleri ve şampiyon sporcuları ile etkileşim halinde olduklarını belirterek, moral ve motivasyon desteklerinin yanı sıra tesis ve altyapı iş birliğine de önem verdiklerini ifade etti.

Makamında kabul ettiği Elif Nur Turhan ve teknik ekibiyle süreç hakkında bir değerlendirme yapan Eldivan, ihtiyaç ve gelişim alanları üzerine tüm desteği sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.
Kemer koruma maçı öncesinde Turhan'a başarı dileklerini ileten Eldivan, başarıya kenetlenmiş bir şehrin maddi ve manevi destekleri vesilesiyle şampiyonluğa dair inanıcını kaydetti.

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