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Siyaset Akademisinin ikinci konuğu, Milletvekili Ateş oldu

Siyaset Akademisinin ikinci konuğu, Milletvekili Ateş oldu

İdeal Gençlik Öğrenci Topluluğu ile Milli Türk Talebe Birliği Bayburt Şubesinin düzenlediği "Siyaset Akademisi" söyleşi dizisinin ikinci konuğu AK Parti Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş oldu. Milletvekili Ateş'in "Türkiye Yüzyılı ve Gençliğin Rolü" konulu söyleşisi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İsmail Dursunoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşti.

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Gökhan Budak Konferans Salonunda öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşiye Türkiye Yüzyılının önemini anlatarak başlayan Milletvekili Ateş, Cumhuriyetin muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefinin gerçekleşeceği bir yüzyıl idealini uygulama safhasına geçtiklerini söyledi. Türkiye Yüzyılı vizyonunun gerçekleşmesinde gençlere büyük görevler düştüğünden söz eden Milletvekili Ateş, her alanda seferber olmayı gerektiren büyük hedeflere, büyük eforlara ve büyük adanmışlığa ihtiyaç olduğunu belirtti.

Türkiye Yüzyılının vadettiği gelecek itibariyle bir gençlik vizyonu olduğunu da söyleyen Milletvekili Ateş, gençlerin merkezde olduğu bir seferberliğin başarıya ulaşmanın yolu olduğuna değindi. Milletvekili Ateş son olarak, öğrencilere kariyer hedeflerini Türkiye Yüzyılı vizyonuna entegre etmelerini tavsiye ederek geleceğin tam manasıyla gençlerin eseri olacağını dile getirdi. Söyleşisinin son kısmında öğrencilerin Türkiye Yüzyılına ilişkin sorularını yanıtlayan Milletvekili Ateş, salondaki ilgi yoğunluğuna dair izleniminin Türkiye Yüzyılının başarısına duyduğu güveni güçlendirdiği yönündeki duygularını paylaştı.


Siyaset Akademisi söyleşi dizisi, 6 Kasım'da Prof. Dr. Abdulkadir Develi'nin "Dünya Eko-Politiği ve Türkiye Ekonomi Gündemi" isimli söyleşisi ile devam edecek. Söyleşinin moderatörlüğünü Arş. Gör. Mehmet Emin Ceylan yapacak.

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