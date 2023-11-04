BIST 7.706
DOLAR 28,38
EURO 30,48
ALTIN 1.818,47
HABER /  GÜNCEL

Ali Yerlikaya 81 ilde Çengel Operasyonu yürütüldüğünü açıkladı! 216 şahıs gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde içki kaçakçılığı ve sahteciliğin önlenmesi amacıyla eş zamanlı yürütülen Çengel Operasyonu'nda 216 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

Abone ol

Bakan Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, halkın can güvenliği ve sağlığını tehdit eden, aynı zamanda ülkenin büyük miktarda vergi kaybına uğramasına neden olan kaçak ve sahte içki ticaretinin engellenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığınca 81 ilde operasyon düzenlendi.

30 bin 126 litre etil alkol, 15 bin 300 litre kaçak sahte içki, 3 bin 132 şişe kaçak sahte içki, 1497 boş şişe, 2 bin 364 bandrol, 2 bin 658 alkol aroması ve 2 bin 134 etiketin ele geçirildiği operasyonda, 25 kaçak ve sahte alkollü içki imalathanesi tespit edildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı ekiplerinin de katıldığı operasyonda yaklaşık 43 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren ekipleri tebrik ederek, "Ülkemizin dört bir yanında kaçakçılara ve sahteciliğe karşı operasyonlarımız artarak devam edecek." ifadesini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fenerbahçe–Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
Foto Galeri Fenerbahçe–Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
NBA'de Nuggets, Mavericks'i 125-114 yendi
NBA'de Nuggets, Mavericks'i 125-114 yendi
İsrail çocuk hastanesinin girişini bombaladı! İsrail-Hamas savaşında 29. günde son durum
İsrail çocuk hastanesinin girişini bombaladı! İsrail-Hamas savaşında 29. günde son durum
İnanılması güç olay! Hamile kadının kafasına köpek düştü
İnanılması güç olay! Hamile kadının kafasına köpek düştü
Siyaset Akademisinin ikinci konuğu, Milletvekili Ateş oldu
Siyaset Akademisinin ikinci konuğu, Milletvekili Ateş oldu
Dünya Boks Şampiyonu Vali Eldivan'la görüştü
Dünya Boks Şampiyonu Vali Eldivan'la görüştü
Adana'da 63 ton 920 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 63 ton 920 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Dilan Polat'ın çocuklarına ne olacak? Anne baba, dede, amca hepsi tutuklanırsa...
Dilan Polat'ın çocuklarına ne olacak? Anne baba, dede, amca hepsi tutuklanırsa...
Rektör Hotar, organ bağışına dikkat çekti
Rektör Hotar, organ bağışına dikkat çekti
Niğdeli baba Adana'ya geldi elinde ilanla sokak sokak kayıp kızını ve arkadaşını arıyor
Niğdeli baba Adana'ya geldi elinde ilanla sokak sokak kayıp kızını ve arkadaşını arıyor
KDK'den deprem hasarı sigorta tazminatının güncel tarifeden ödenmesi kararı
KDK'den deprem hasarı sigorta tazminatının güncel tarifeden ödenmesi kararı
Öğrencilere 'afet farkındalık' eğitimi verildi
Öğrencilere 'afet farkındalık' eğitimi verildi
Japonya'dan İsrail'e Gazze çağrısı: Saldırılara ara ver!
Japonya'dan İsrail'e Gazze çağrısı: Saldırılara ara ver!