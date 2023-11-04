NBA'de Nuggets, Mavericks'i 125-114 yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, Dallas Mavericks'i 125-114 mağlup etti. NBA'de normal sezona 7 maçla devam edildi. Nuggets, konuk ettiği Mavericks'i 11 sayı farkla yendi.

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Nuggets'ta Nikola Jokic ile Mavericks'te Luka Doncic'i karşı karşıya getiren maçta iki yıldız basketbolcunun öne çıkan performansında maçı Jokic'in takımı kazandı. Nuggets'ta Jokic, 33 sayı, 14 ribaunt ve 9 asist ile oynadı, Mavericks'te ise Doncic 34 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle maçı tamamladı. Bu sonuçla Mavericks, bu sezon ilk kez mağlup oldu. - Brunson'ın 45 sayısı galibiyet getirmedi.

Milwaukee Bucks, konuk ettiği New York Knicks'i 110-105 yendi. Damian Lillard, 30 sayıyla Milwaukee Bucks'ta en skorer oyuncu olurken, Giannis Antetokounmpo ise 22 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle oynadı. New York'ta ise Jalen Brunson'ın 45 sayılık performansı galibiyet getirmeye yetmedi.

Sonuçlar: Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 121-116 Milwaukee Bucks-New York Knicks: 110-105 Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 107-109 Miami Heat-Washington Wizards: 121-114 Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 139-141 Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 125-114 Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 115-113 (uzatmalarda)