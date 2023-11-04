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Honda'nın ilk iki tekerlekli elektrikli aracı "EM1 e:" Türkiye'de

Honda'nın ilk iki tekerlekli elektrikli aracı "EM1 e:" Türkiye'de

Honda'nın Avrupa elektrikli araç alanındaki ilk adımı olan "EM1 e:" Türkiye pazarına giriş yaptı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda, elektrifikasyon stratejisi kapsamında Avrupa'daki ilk iki tekerlekli elektrikli aracı EM1 e:'yi Türkiye pazarında satışa sundu.

Belirlediği strateji kapsamında 2050'ye kadar karbon nötr hedefine ulaşmak ve bu doğrultuda geleceğin teknolojilerini geliştirmek için çalışmalarına devam eden Honda, EM1 e: ile önemli bir kilometre taşına imza atıyor.

Yeni EM1 e: modeli, Honda'nın Avrupa pazarındaki elektrikli ürün gamının ilk ürünü olarak öne çıkıyor.

Honda daha kısa vadeli olarak da 2025'e kadar küresel çapta 10'dan fazla elektrikli motosiklet modelini piyasaya sürmeyi planlıyor.

Küresel stratejisi kapsamında Türkiye pazarındaki ürün gamını da şekillendiren Honda, motosiklet pazarındaki liderliği ile Avrupa pazarında da dikkatleri üzerine çekiyor. Satış trendindeki yükseliş ile Avrupa pazarında son yıllarda öne çıkan Honda Türkiye Motosiklet, müşterilerinin ihtiyaçlarına ve pazarın beklentilerine yönelik olarak ürün gamını genişletme hedefi kapsamında EM1 e:'yi de ürün gamına ekledi.

Kurumsal satış hedefi ile Türkiye pazarında satışa sunulan yeni EM1 e: modelinin şehir içi mobilite ve hızla yükselen e-ticaret hizmetlerinde kullanımı hedefleniyor. Metalik beyaz ve siyah renkleriyle bugün seçili Honda bayilerinde yerini aldı.

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