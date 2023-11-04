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Ayvacık ve Ezine açıklarında 44 kaçak göçmen yakalandı

Ayvacık ve Ezine açıklarında 44 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ve Ezine ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hareket halindeki durdukları lastik botlar içinde 44 kaçak göçmen yakaladı.

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Çanakkale’nin Ayvacık ve Ezine ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hareket halindeki durdukları lastik botlar içinde 44 kaçak göçmen yakaladı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Ayvacık ve Ezine ilçesi açıklarında lastik botlar içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botları ‘KB-20’ ve ‘TCSG-16’ tarafından hareket halinde durdurulan lastik botlar içinde 44 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi.


Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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