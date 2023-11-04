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İş Bankası’na 250 milyon dolar tutarında finansman

İş Bankası’na 250 milyon dolar tutarında finansman

İş Bankası, yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında yaklaşık 250 milyon dolar tutarında yeni kaynak sağladı.

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Türkiye İş Bankası, yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında yaklaşık 250 milyon dolar tutarında yeni kaynak sağladı. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından “BB+” notu verilen, 5 yıl nihai vadeli ve 4 dilimden oluşan işleme, ticari bankalar ve yatırımcıların yanı sıra Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) da yatırımcı olarak katıldı. EBRD tarafından sağlanan 100 milyon dolar tutarındaki kaynağın 80 milyon dolar tutarındaki kısmı deprem bölgesine hizmet ve ürün sağlayan firmaların finansman gerekliliklerinin karşılanmasında, 20 milyon dolar tutarındaki kısmı ise kadınların yöneticisi/sahibi olduğu işletmelerin finansmanında kullandırılacak.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gamze Yalçın, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yurt dışından gelen havale akımlarına dayalı seküritizasyon işlemlerinin Türk bankalarının uluslararası fonlama kaynakları arasında önemli bir yer tuttuğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “2000 yılından bu yana havale akımlarına dayalı seküritizasyon işlemleri ile uzun vadeli kaynak sağlıyoruz. Başarıyla sürdürdüğümüz seküritizasyon işlemleri ile Türkiye ekonomisine kaynak sağlamaya devam ederken, sürdürülebilirlik alanında da depremden etkilenen bölgenin yeniden inşası ile kalkınmasına yönelik faaliyetleri ve ekonomik hayatta kadınları desteklemeyi sürdüreceğiz.”

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