Erzurum’dan 9 ayda 61,1 milyon dolarlık dış ticaret

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerini paylaştı. Erzurum’da bu yılın Ocak-Eylül ayları kapsamında 17 milyon 438 bin dolarlık ihracat, 43 milyon 757 bin dolarlık ithalat olarak toplam 61 milyon 195 bin dolar değerinde dış ticaret gerçekleştirildi.

Abone ol

DOSİAD analizlerinde, Erzurum’da ihracatın ithalatı karşılama oranı Eylül ayı bazında yüzde 21,19, Ocak - Eylül ayları bütününde ise yüzde 39,85 olarak bildirildi. Dış ticaret değeri toplamında ihracatın payı Eylül ayı kaydında yüzde 17,48, Ocak - Eylül ayları toplamında ise yüzde 28,49 olarak hesaplandı.

Erzurum İhracat Değeri Aylık Dağılım

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Erzurum’dan Ocakta 1 milyon 61 bin dolar, Şubatta 1 milyon 82 bin dolar, Martta 1 milyon 176 bin, Nisan’da 1 milyon 808 bin, Mayısta 2 milyon 137 bin, Haziranda 2 milyon 375 bin, Temmuzda 3 milyon 349 bin, Ağustosta 2 milyon 880 bin, Eylülde 1 milyon 469 bin dolar değerinde ihracat yapıldı. 9 aylık ihracat değeri toplamı 17 milyon 438 bin dolar oldu.

Erzurum İthalat Değeri Aylık Dağılım

Genel Ticaret Sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, İlden 2023 Ocakta 3 milyon 716 bin, Şubatta 1 milyon 886 bin, Martta 5 milyon 20 bin, Nisanda 4 milyon 66 bin, Mayısta 5 milyon 517 bin, Haziran’da 2 milyon 373 bin, Temmuzda 7 milyon 837 bin, Ağustosta 6 milyon 412 bin, Eylülde 6 milyon 931 bin dolar değerinde ithalat kaydedildi. 9 aylık ithalat değeri toplamı 43 milyon 757 bin dolar oldu.

Erzurum Dış Ticaret Değeri Aylık Dağılım

Erzurum’dan Ocakta 4 milyon 878 bin, Şubatta 2 milyon 968 bin, Martta 6 milyon 195 bin, Nisan’da 5 milyon 875 bin, Mayısta 7 milyon 655 bin, Haziranda 4 milyon 748 bin, Temmuzda 11 milyon 185 bin, Ağustosta 9 milyon 292 bin, Eylülde 8 milyon 400 dolar değerinde dış ticaret yapıldı. Ocak - Eylül ayları toplamında 52 milyon 796 bin dolar tutarında dış ticaret gerçekleştirildi. Bu yılın Ağustos ayına göre ihracat yüzde 48,99, dış ticaret toplamı da yüzde 9,5 oranında düşüş gösterdi. İthalat yüzde 8,1 oranında arttı.

Eylül Ayı Türkiye Odaklı Dış Ticaret

Eylül ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,8 azalarak 9 milyar 607 milyon dolardan, 5 milyar 12 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Eylül ayında yüzde 70,2 iken, 2023 Eylül ayında yüzde 81,8'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azalarak 22 milyar 490 milyon dolar, ithalat yüzde 14,6 azalarak 27 milyar 501 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde ihracat yüzde 0,5 azalırken, ithalat yüzde 1,2 arttı.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalarak 187 milyar 204 milyon dolar, ithalat yüzde 1,2 artarak 274 milyar 432 milyon dolar olarak gerçekleşti.