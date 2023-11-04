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ABD Başkanı ve Kanada Başbakanı, Filistin'deki son gelişmeleri görüştü

ABD Başkanı ve Kanada Başbakanı, Filistin'deki son gelişmeleri görüştü

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından Filistin'deki son gelişmeleri ele aldı.

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Kanada Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Amerika Kıtası Ekonomik Refah İttifakı (APEP) liderleri zirvesine katılmak üzere ABD'de bulunan Trudeau, zirve marjında Biden ile bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının ardından bölgedeki son gelişmeleri istişare eden ikili, "İsrail'in uluslararası hukuka uygun olarak kendini savunma hakkını" desteklediklerini vurguladı.

İkili, uluslararası insancıl hukuka riayet edilmesinin ve sivillerin korunmasının önemini bir kez daha teyit ederken, bölgede yaşanan insani krizden duydukları derin endişeyi dile getirdi.

İnsani yardımların, Gazze'deki sivillere erişiminin sağlanmasının devamı için çabalara devam edeceklerini belirten ikili, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir ekonomi gibi müşterek öncelikleri de görüştü.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25’e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 826’sı çocuk, 2 bin 405’i kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldü, en az 23 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'ni de hedef gösteren İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 56 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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