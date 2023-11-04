BIST 7.706
DOLAR 28,38
EURO 30,48
ALTIN 1.818,47
HABER /  EKONOMİ

SPK'den 9 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı

SPK'den 9 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ceo Event Medya AŞ (CEOEM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 9 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Abone ol

SPK bülteninde, CEOEM pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin cezai işlem uygulandığı duyuruldu.

Buna göre, Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, Baran Cidal, Çağlar Kacar, Fikret Aydoğan, İsmail Turgut, Mustafa Can Ersöz, Nevim Ersöz, Nihan Yıldız, Selay Kıvılcım ve Timuçin Ersöz'e 6 Kasım'dan itibaren başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı ve Kanada Başbakanı, Filistin'deki son gelişmeleri görüştü
ABD Başkanı ve Kanada Başbakanı, Filistin'deki son gelişmeleri görüştü
ING Türkiye 2023 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
ING Türkiye 2023 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Uzmanlar açıkladı, hayvan deneyleri bilim dünyasına katkı sağlıyor
Uzmanlar açıkladı, hayvan deneyleri bilim dünyasına katkı sağlıyor
Bursa bölgesi organ bağışında lider
Bursa bölgesi organ bağışında lider
Erzurum’dan 9 ayda 61,1 milyon dolarlık dış ticaret
Erzurum’dan 9 ayda 61,1 milyon dolarlık dış ticaret
İş Bankası’na 250 milyon dolar tutarında finansman
İş Bankası’na 250 milyon dolar tutarında finansman
450 milyon dolarlık kaynak deprem bölgesindeki 100 bin işletmeye dağıtılacak
450 milyon dolarlık kaynak deprem bölgesindeki 100 bin işletmeye dağıtılacak
Bir dönemin ünlü oyuncusu Sibel Turnagöl, oto sanayide restoran açtı
Bir dönemin ünlü oyuncusu Sibel Turnagöl, oto sanayide restoran açtı
Honda'nın ilk iki tekerlekli elektrikli aracı "EM1 e:" Türkiye'de
Honda'nın ilk iki tekerlekli elektrikli aracı "EM1 e:" Türkiye'de
Edirne'de korkunç olay evinde tek yaşıyordu ölü bulundu
Edirne'de korkunç olay evinde tek yaşıyordu ölü bulundu
Dilan Polat sorguda sürekli ağladı ve eşi Engin Polat'ı suçladı! Aylık kazançları ne kadar?
Dilan Polat sorguda sürekli ağladı ve eşi Engin Polat'ı suçladı! Aylık kazançları ne kadar?
A Milli Erkek Hentbol Takımı, İtalya ile deplasmanda karşılaşacak
A Milli Erkek Hentbol Takımı, İtalya ile deplasmanda karşılaşacak