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Kayseri patatesinin ekim alanı genişliyor

Kayseri patatesinin ekim alanı genişliyor

Türkiye'nin en önemli patates üretim merkezlerinden Kayseri'de ekim alanı kapasitesinde yüzde 38,39 artış sağlandı.

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Özellikle Bünyan, Pınarbaşı, Tomarza, Yeşilhisar ve Develi ilçelerinde yapılan üretimle Türkiye'nin önemli patates ihtiyacının karşılandığı Kayseri'de hasat başladı. Hasat edilen patatesler, Nevşehir'deki soğuk hava depolarına götürülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kayseri Valiliğinin talimatları doğrultusunda, ürünlere değer katmak amacıyla çiftçileri desteklediklerini söyledi.

Kayseri'nin coğrafi ve iklim koşulları nedeniyle patates üretimine elverişli olduğu belirten Saklav, şunları kaydetti:

"Kayseri'de 2022 yılında yaklaşık 112 bin dekar alanda 490 bin ton patates üreterek Türkiye'de dördüncü sırada yer aldık. Bu sene yaptığımız saha kontrollerinde ve çalışmalarında çok şükür şu an itibarıyla bir hastalık ve zararlıya rastlamadık. Aynı zamanda iklim koşullarından da etkilenmedik. İnşallah 2023'te de bu verimin artarak katlanmasını bekliyoruz. Şu anda 155 bin dekarda ekim yapıldı ve yaklaşık 720 bin ton civarında patates üretimi bekliyoruz. İnşallah hem Türkiye'deki bazı illerin hem de Kayseri'nin ihtiyacını karşılayacak şekilde patates üretimimiz gerçekleşmiş olacak. Çiftçilerimiz ve bizim açımızdan bir sıkıntı gözükmüyor. Üretim yapan çiftçilerimize teşekkür ediyorum."

"Bu mesleğe devam edeceğiz"

Patates üreticisi Mehmet Öztürk de yaklaşık 20 yıldır babasıyla patates yetiştirdiğini ifade etti.

Bünyan ve köylerinde bu yıl toplam 2 bin dekar arazide patates üretimi yaptığını anlatan Öztürk, "Bunun 300 dönümünü tohumluk üretim için yapıyoruz. Bunu gelecek yıl ekeceğimiz alanlar için yetiştiriyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrolünde ve iyi tarım uygulamasıyla üretim gerçekleştiriyoruz. Kalan 1700 dönümümüzde vatandaşın sofralarında tüketebileceği yemeklik patatesi üretiyoruz. Biz kutsal bir meslek icra ediyoruz ve bu mesleği elimizden geldiği kadar yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Öztürk, dekar başına 4,5-5 ton patates ürettiklerini, yaklaşık 150 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi.

Hasadın 2 hafta süreceğini dile getiren Öztürk, kilogramı şu an 9 ila 11 liradan alıcı bulan patatesin hasadı ve fiyatlarından memnun olduklarını bildirdi.

Öztürk, talepler doğrultusunda aracı firmalarla ihracat da yaptıklarını ifade ederek, "Genellikle Suriye, Irak ve Rusya gibi ülkelere patates gönderiyoruz." dedi.

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