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4 ayda inanılmaz değişim! Arda Güler'in son hali olay oldu

4 ayda inanılmaz değişim! Arda Güler'in son hali olay oldu

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in sadece 4 aydaki fiziksel değişimi gündem yarattı. Sakatlığına rağmen bacaklarının oldukça geliştiği gözlenen genç yıldız, antrenmanlardaki etkili performansıyla da göz doldurdu.

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Real Madrid'e transfer olan ve yaklaşık 4 aydır eflatun-beyazlılar ile antrenmanlara çıkan Arda Güler'in kısa sürede yaşadığı fiziksel değişim büyük şaşkınlık yarattı.4 ay içinde kas oranında inanılmaz bir artış sağlayan Arda Güler'in bacaklarının son hali sosyal medyada gündem oldu.

4 ay içinde bacaklarının oldukça kaslandığı görülen futbolcunun antrenmandaki performansı ise göz dolduruyor. 18 yaşındaki yıldız, sakatlık sonrası artık sahalara dönmek için gün sayıyor.

Hangi maçta oynayacak?

Sakatlığı nedeniyle henüz Real Madrid formasıyla hiçbir resmi maçta forma giyemeyen Arda Güler'in 5 Kasım'da oynanacak Rayo Vallecano ya da 8 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Braga maçında süre alması bekleniyor.

Real Madrid-Rayo Vallecano mücadelesi, 5 Kasım Pazar günü saat 23.00'da Tivibu üzerinden S Sport'tan naklen yayınlanacak.

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