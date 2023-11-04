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Uzmanlar paylaştı, çilek yiyenlerin beyni yaşlanmıyor

Uzmanlar paylaştı, çilek yiyenlerin beyni yaşlanmıyor

Meyvelerin antioksidan içerikleri sebebiyle birçok faydası olduğu uzun zamandır biliniyor. Fakat bu antioksidan içeriği sahip olan bazı besinlerin, beyin üzerinde görece daha fazla etkisi olduğu ortaya çıktı. İşte bilim insanlarının keşfi o "beyin koruyucu" meyve…

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Çilek gülgiller ailesi içinde bulunan, yirmiden fazla türü olan bir bitkidir. Bu türler arasından en çok bilinen ve yaygın olarak tüketilen bahçe çileğidir.

Yetiştiriciliği kolay meyve

İçerisinde bol miktarda kalsiyum, fosfor, demir ve A, B, C vitamini bulunduran çilek; kısa zamanda meyve vermesi, çoğaltılmasının kolay olması yönünden yetiştiriciliği avantajlı olan bir meyvedir.

Reçel, marmelat, pasta, dondurma ve meyve suyu yapımında oldukça sık kullanılan çilek, yaz meyvesidir. Hoş koku ve tatlı bir lezzete sahip olan bu meyve; kök, gövde, yapraklar, çiçek ve meyve salkımından oluşur. Gıda sektöründe hem yaprakları hem de meyvesi tüketiciler tarafından kullanılır. Yapraklar kurutulup çay olarak tüketilebildiği gibi, taze olarak smoothielerde ve salatalarda kullanılır.

Vitamin ve mineralce zengin bir meyve olan çilek içeriğinde çok sayıda fitokimyasal madde bulundurur. Fitokimyasallar sebze, meyve, tahıl ve baklagillerin sağlığını koruyan ve sağlık için faydalı olan kimyasal maddelerdir. İçerisinde fitokimyasal bulunan besinleri tüketmek insan yaşamını olumsuz etkileyen kanser, kalp damar hastalıkları ve diyabet oluşmasını önlerken var olan hastalıkların tedavisinde destekleyici bir etki gösterir. Ayrıca çilek iyi bir antioksidan kaynağıdır. Antioksidanlar vücut tarafından doğal olarak üretilebilen ve besinlerle dışarıdan alınan ve vücutta hücre hasarını önleyen maddelerdir.

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