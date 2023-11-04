Uzmanlardan kış aylarında kalp krizi uyarısı yapıldı

Kış aylarının gelmesi ile birlikte, hava durumu ile ilgili kar haberleri gelmeye başladı. Meteoloji uzmanları karın haberini verirken doktorlar ise bu havalarda dikkat edilmesi gerekenler hakkında ciddi uyarılardı bulundu.

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Kar yağışlarının etkili olacağı illerde valilikler başta olmak üzere meteoroloji uzmanlarının da uyarıları arka arkaya yapılırken bir uyarıda uzman doktorlardan geldi.

Uzmanlar karlı havalarda özellikle kalp gibi hastalıkları olanların hareket ederken dikkat etmeleri gereken konularda ciddi uyarılar yaparak kalp krizi riskinizi arttırmayın diyorlar. Karlı havalarda riski artan hastalıklar neler? Uzmanlar bu konuda neler diyor?

Aşırı soğuk havalar kalp krizine yol açıyor

İller için kar yağışı haberlerinin gelmesinin ardından uzman doktorlar karlı havalarda soğuklara ve bazı hareketlerin yapılmamasına özellikle dikkat çekiyorlar. Konu ile ilgili açıklamalar yapan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Uçar, “Aşırı soğuk havalarda ortaya çıkan kalp sorunları, kalp krizini tetikleyebileceği gibi ani ölüme de yol açabilir” ifadeleri ile vatandaşların neden dikkatli olmaları gerektiğini belirtirken soğuk havalarda kalp yetersizliği, kalp ritmi bozuklukları, hipertansiyon atakları, kalp spazmı ve kalp krizi gibi hastalıklarda da risklerin arttırdığını dile getirdi.

Kalp hastalıkları kış aylarında 3 kat artıyor

Kış mevsiminde salgın hastalıklarında arttığına dikkat çeken uzman doktor Hakan Uçar, açıklamalarında pek bilinmese de soğuk havalarda kalbin iş yükünün arttığına ve kalp hastalıklarının da riskinin büyük oranda arttığına “Kalp hastalıkları kış aylarında yaklaşık 3 kat artar ve özellikle kalp krizleri yaz aylarına göre daha şiddetli ve ölümcül seyreder. Ayrıca günümüzde koronavirüs etkisiyle kalp hastalıkları çok daha yüksek oranlarda gözükmeye başladı.

Koronavirüs nedeniyle olan ölümlerin çoğunluğunu akciğer tutulumları oluştursa da ne yazık ki kalp tutulumuna bağlı ölümler de azımsanmayacak kadar önemli bir kısmını oluşturmaktadır.” ifadeleri ile dikkat çekti. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Uçar, yaptığı açıklamalarda kış mevsiminde beslenmenin önemine dikkat çekti. Uçar, kış aylarında tatlı ve hamur işi tüketiminin arttığını açıkladı. "Oysaki kış ayları, sebze ve meyve bolluğunun olduğu aylardır.

Kırmızı sebze olarak havuç, kırmızı pancar, kırmızı lahana ve balkabağı; yeşil sebze olarak ıspanak, pırasa, brokoli, lahana ve marul cinsleri; beyaz sebze olarak da kereviz, turp, yerelması gibi kök sebzeler bolca bulunur" diyen Uçar, kış aylarında baklagillerin de bolca tüketilmesinin yararlı olduğunun altını çizdi. Et olarak ise balık tüketimini öneren Uçar, balığın az yağlı ya da ızgarada pişirilmesinin daha sağlıklı olduğunu hatırlattı.