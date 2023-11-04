Manisa Salihli’de eller yağmur duası için açıldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde beklenen yağışların yetersiz olması nedeniyle mahalle halkı namaz kılıp, yağmur duası yaptı. Halk fulbol sahasına toplandı din görevlileri ile birlikte dua etti.Abone ol
Son umut yağmur duası edildi
Yağışların yetersiz olması nedeniyle Salihli’nin Kemerdamları Mahalle Muhtarı Ahmet Ayyıldız öncülüğünde mahalle halkı yağmur duasına çıktı. Kemerdamları Futbol Sahası’nda toplanan mahalle halkı din görevlilerin eşliğinde yağmur duası yaptı.
Yağmur duasına Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan AK Parti İlçe Başkanı Osman Aksoy, muhtarlar ve mahalle halkı katıldı. Kılınan namaz ve yapılan duanın ardından davetlilere yemek ikramında bulunuldu.