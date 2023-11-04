CHP'de kurultay günü! Genel Başkan seçilmek için kaç oy gerekiyor? Tribünler bile ayrıldı

CHP 38. Olağan Kurultayı “İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı” sloganıyla bugün Ankara’da yapılacak. 81 ilden gelen bin 367 kurultay delegesi, yeni genel başkanı ve yeni parti yönetimini seçecek. Kurultayın ilk günü genel başkan, ikinci günü ise Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçilecek. Ekrem İmamoğlu'nun divan başkanlığını yapacağı kurultayda, Genel Başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yarışıyor.

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CHP 38. Olağan Kurultayı “İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı” sloganıyla bugün Ankara’da başlıyor. Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak kurultayda, CHP Genel Başkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel yarışıyor. Eski PM üyesi Örsan Kunter Öymen ve eski milletvekili İlhan Cihaner ise en az 68'er delegeden imza alabilirlerse aday olabilecekler.

Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu olacak

CHP Kurultayı'nın ilk günü genel başkan seçimi yapılacak, ikinci gün olan pazar günü 60 üyeli Parti Meclisi (PM) ve 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçilecek. Kurultayın divan başkanlığını Kılıçdaroğlu’nun davetiyle “değişimi” savunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yapacak.

Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin eski Genel Başkanları Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin ile buluşarak kurultay ve divan deneyimlerini dinledi.

Kaç delegenin imzası gerekiyor?

Geciktirilmiş kurultay, normal şartlarda 2022 yılında yapılacaktı ancak pandemi ve olası erken seçim ihtimali nedeniyle ertelenmişti. CHP’nin iç tüzüğü gereği genel başkanlığa aday gösterilmek için parti delegesinin yüzde 5’i olan 69 delegenin imzası gerekiyor. Genel Başkan seçilmek için ise delege sayısının çoğunluğu olan en az 684 delegenin oyunu almak gerekiyor.

Kılıçdaroğlu 900, Özel 400 imza ile...

Kurultayda Kılıçdaroğlu'nun 900, Özel'in ise 400 civarında delege imzasıyla aday gösterilmesi bekleniyor. Genel başkanlık seçimindeki esas yarışın; “değişimciler”in adayı Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçmesi bekleniyor. Örsan Kunter Öymen ve İlhan Cihaner'in 69 delege imzası bulmalarının zor olduğu belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu bırakmak için tarih verecek

Genel başkanı ve yeni parti meclisi üyelerini toplam 1368 delege belirleyecek. Yeni parti meclisi, belediye başkan adaylarını belirleyecek. Kılıçdaroğlu'nun, yerel seçimlerden sonra genel başkanlığı bırakacağı sözünü vererek delegelerden son kez oy isteyeceği konuşuluyor.