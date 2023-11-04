Ekrem İmamoğlu coşkusu! Oy birliğiyle Divan Başkanı oldu: Türkiye muhalefeti toptan şekillenecek

CHP'nin 38. Kurultayı'nda Divan Başkanlığı'na İBB Başkanı ve Değişimciler'in doğal lideri Ekrem İmamoğlu oy birliğiyle seçildi. İmamoğlu, kurultayın açılış konuşmasını yapmak için kürsüye davet edilince büyük coşku yaşandı. Ardından İmamoğlu, CHP'nin 100. yılı temalı coşkulu bir konuşma yaptı.

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i destekleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Kurultayı'nda oy birliği ile divan başkanı oldu. Salonda büyük coşkuyla karşılanan İmamoğlu'nun CHP Kurultayı'nda yaptığı konuşması şöyle:

- CHP, bu ülkenin kurucu ve birleştirici gücüdür. Bu toprakların en köklü, en kapsayıcı siyasi geleneğidir. Bu eşsiz parti, bir yanıyla Anadolu'nun kadim kültüründen ve insanlığın evrensel değerlerinden beslenir. CHP, altı ok ile kendini ifade eden, adalet, özgürlük, insan hakları kaygısı taşıyan herkesin partisidir. CHP, Anadolu gibi renkli ve bereketli, Türkiye gibi cesur ve güçlüdür. Bütün eksikleri ve hatalarıyla 100 yıllık tarihimiz, onur ve gurur tarihimizdir.

- Bu ülkenin kurtuluş ve kuruluş süreçlerini yürütürken bu topraklarda yaşayan halkımızı birleştirerek milli görevimizi, her düşüncenin üzerinde tutarız.

- Bugün bizi yine hayati bir görev bekliyor. Cumhuriyet ve demokrasinin ilke ve idealleri etrafında yeniden, milletçe, kayıtsız şartsız buluşmaya ihtiyacımız var.

- İnançlara saygılı laikliğin, herkesi özgürleştiren o güçlü teminatını eksiksiz biçimde hayata geçirmeye ihtiyacımız var.

- Bu topraklarda yaşayan her bir yurttaşı eşit ölçüde değerli ve saygın görmeye dayalı bir toplumsal bütünleşmeye ihtiyacımız var. Ülkemizi zenginleştirmeye ve zenginliklerimizi adil biçimde paylaşmaya ihtiyacımız var. Gücünü, demokrasi ve hukuka bağlılıktan alan bir prensibe ihtiyacımız var.

- İlk günden beri Cumhuriyetçi, hep birlikte halkçıyız. Bu büyük gücün bir üyesi olmak, bir delegesi olmak hepimiz için onurdur, şereftir. Bu gücün bir üyesi olmak aynı zamanda toplumsal bir görevdir.

- Bu parti, 600 yıllık imparatorluk çökerken 1923 şartlarında nasıl dünyanın en devrimci hareketlerinden birini yarattıysa bunu hep birlikte bir kez daha başarmalıyız.

- Ne yazık ki, vatandaşlarımızı kutuplaştıran, tahammülsüz, hukuksuz, eğitimi çökertmiş ve bizi eşi görülmemiş derecede bir hayat pahalılığına mahkum etmiş iktidarla ikinci yüzyıla adım aldık. 21 yıldır iş başında olan bu baskıcı iktidar, cumhuriyetimizi, demokrasimizi, devletimizi ve birbirimize olan inancımızı tahrip etti. Devletimizi, asırlık yapılarımızı darmadağın etti. Eşsiz ülkemizi, dünyadan uzaklaşmış bir yönetim anlayışına mecbur etti. Gelir dağılımını tehlikeli bir biçimde bozdu. Çalışanların yüzde 60'ını asgari ücrete mahkum etti. Ülkemizin en önemli üretim gücü olan yetenekli ve girişimci orta direği yok etti. Yargı sistemini silah gibi kullanarak bugünlerde gazetecilere yaptığı gibi kendisine muhalefet eden kim varsa herkesi içeri attı. Başımızdakiler adaletsiz bir ortam, baskıcı ve sadece işi bilmeyen insanlar değiller, aynı zamanda halkımızı borç batağına soktular.

Muhalefetin şekilleneceği kurultay!

- Bu kurultay, milletimiz, devletimiz ve partimiz adına tarihi bir kurultay olacak. Bugün ve yarın, ikinci yüzyılın inşasına giden büyük bir yolculuğun büyük bir adımını atacağız. Bu kurultay, sadece CHP kurultayı değil, Türkiye muhalefetinin toptan şekilleneceği bir kurultaydır. Bu kurultay, sadece CHP olarak siyaseti değil, sendikalardan sivil topluma, gençlerden katınlara, çalışanlara, emeklilere kadar herkesi çok umutlandıracak.

- Bu kurultay, toplumsal muhalefete büyük güç ve moral verecek. Bu halk, bundan sonra artık her zaman diri, dipdiri ayakta olmak istiyor. Sadece 6 gün önce her türlü engellemeye rağmen duruma el koyarak Cumhuriyetin 100. yılını 100 yıldır görülmemiş kalabalıkla nasıl kutladıysa, bu aziz millet bu ülkeyi yeniden ve baştan inşa etmeyi bilecektir.

5 ay sonra yerel seçimler var

- Bu kurultayda halkımıza karşı her birimizin tarihi bir sorumluluğu vardır. Bu kurultay, geleceğin Türkiyesini adım adım kuracağımız yeni yüzyılın harcını hep birlikte atacağımız büyük ve şanlı yolculuğumuzun ilk adımıdır. Sorumlu davranmak, birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirip geleceğe güvenle bakmak gerekir.

- 5 ay sonra yerel seçimler var. Kurultayımız biter bitmez yerel seçimler için omuz omuza vereceğiz. Her sokakta, her mahallede, her fabrikada, her okulda, her tarlada halkımızla buluşacağız.

2. yüzyılın Türkiyesini hep birlikte inşa etmeye başlayacağız. Birçok ilçede ve metropollerde yerel seçimleri hep birlikte kazanacağız!

Yeter ki biz ne yaptığımızı bilelim, yeter ki vatandaşın sesine kulak verelim. Milletimizin önüne çeşitli tarihleri vizyon diye koyanlar oldu. Bundan sonra o tarihleri biz belirleyeceğiz. CHP'liler belirleyecek. 2024 seçimlerini kazandıktan sonra, 2028'i de 2029'u da 2033'ü de 2038'i de biz kazanacağız!

Türkiye'nin ihtiyacı olan büyük ekonomik sıçramayı birlikte sağlayacağız. Emeğin asli temsilcisi olarak çalışanların, üretenlerin, emeklilerin, dostu ve umudu olacağız. Bu ülkede unutulanların, ötekileştirilenlerin, yok sayılanların, özgürlüğünden mahrum edilenlerin yanında olup haklarını savunacağız.

86 milyonun onurlu ve eşit hissedarı olduğu bir cumhuriyeti sil baştan hep birlikte ayağa kaldıracağız.

Demokrasiyi, devleti, adaleti, refahı bizden daha iyi inşa edecek, temsil edecek bir başka parti yoktur. Bizi, temsil ettiğimiz anlayış sadece Cumhuriyet ideali, sadece özgürlüğün ve eşitliğin, dayanışmanın güvencesi değildir, toplumsal ve uluslararası barışın da güvencesidir. "Güzel günler güreceğiz, güneş günler göreceğiz, motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere hep birlikte süreceğiz."

Günü geldiğinde çocuklarınıza, torunlarınıza o kurultayda ben de vardım diyeceksiniz. Benim de verdiğim kararlarla bugün mutlu ve huzurluyuz diye gururla geriye bakacaksınız.

Bugün ve yarın sizlerin iradesiyle ülkemizin tüm kesimlerini birleştirecek yeni ve güçlü bir vizyonun hikayesini yazmaya hep birlikte başlayacağız. Bu irade, 2. yüzyılda ülkemize çoğulcu demokrasiyi ve adil paylaşmayı armağan edecek."