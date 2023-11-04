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Mersin Silifkeli üreticilere lavanta fidesi dağıtıldı

Mersin Silifkeli üreticilere lavanta fidesi dağıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen ‘Destek Büyükşehirden Üretim Çiftçiden’ projesi çerçevesinde, Silifkeli üreticilere lavanta fidesi dağıtıldı. Bu yıl 39’u kadın olmak üzere toplam 88 üreticimize yüzde 30 katkı payı ödemeli 92 bin 400 adet açık köklü lavanta fidesi dağıtıldı.

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Mersin’in tarımsal üretimine katkı sağlamak amacıyla uyguladıkları projelerden birisinin ‘Lavanta fidesi dağıtımı’ olduğunu kaydeden ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan gıda mühendisi Özlem Gök, ekonomik değeri yüksek, bakım maliyeti az, pazar talebi yüksek olan tıbbi aromatik bitkiler grubunda yer alan lavantanın yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak için bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Pazarda kendilerine yer bulacaklar

2020 yılından bu yana üreticilerden gelen talepler üzerine projeye devam ettiklerini belirten Gök, “4 yıldır Mersin genelinde, 319 üreticimize yaklaşık 520 bin adet lavanta fidesi dağıtmış olacağız. Bu yıl 39’u kadın olmak üzere toplam 88 üreticimize yüzde 30 katkı payı ödemeli 92 bin 400 adet açık köklü lavanta fidesi dağıttık. Bu sağladığımız fidelerle, yaklaşık 60-65 dekar alanda lavanta yetiştiriciliğine destek sağlamış olacağız. Üreticilerimiz de hem lavanta çiçeği hem de lavanta yağında pazarda kendilerine yer bulabilecekler” dedi.

Üreticiler desteklerden oldukça memnun

Lavantanın, bulundukları bölgeyi çok sevdiğini ve 4 yıldır aromatik bitki üretimi yaptığını kaydeden Silifkeli üreticilerden Fatma Aydın, “Desteklerinden olayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Önce bir görsel bahçe meydana getirdim. Orada hangi bitkinin daha güzel durduğuna baktım. Daha sonra ‘neden çoğaltmayayım’ dedim. Haşerelerden, sivrisineklerden de uzak tutuyor” ifadelerini kullandı.

Silifke Çaltıbozkırlı üretici Mehmet Karazor, şu anda kendilerinin de fide ürettiğini belirterek, “Yetiştirdikçe daha çok ektik. Büyükşehir Belediyesi bizlere lavanta distilasyon makinesi desteği de verdi. Distilasyon makinesinde ardıç, andız, okaliptüs, biberiye, kekik, lavanta yağları da çıkarıyoruz. Daha da çok üreteceğiz. Üreteceğiz ki, ülke daha çok kalkınacak” şeklinde konuştu.

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