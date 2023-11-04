Jandarma ekipleri ilkokul ve huzurevini ziyaret etti

Eskişehir’de jandarma ekiplerince ilkokul öğrencilerine ve huzurevinde kalan yaşlılara ziyaret gerçekleştirildi. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir’in de katılımı ile Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 100. Yılı Etkinlikleri Öğrenci Buluşması Faaliyetleri çerçevesinde Tepebaşı İlçesi Sakintepe Mahallesi’nde bulunan Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Yavuz İlköğretim Okulu ziyaret edildi.

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Görevleri hakkında bilgi verdiler

Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT), Olay Yeri İnceleme, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ve Trafik Jandarması ekipler, öğrencilere görevleri hakkında bilgi verildi. Jandarma Köpeği Atak, eğitmeni gözetiminde ilkokulda eğitim gören çocuklara gösteri yaptı. Komando Bölük Komutanlığı ekipleri ise zırhlı araç ve personelin teçhizatları ile birlikte öğrencilere jandarma komandonun tanıtımı yaptı.

Broşürler dağıtıldı

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber farkındalık, güvenli internet ve sosyal medya kullanımı, çocuklara yönelik internet ortamında suç ve suçtan korunma yöntemleri konusunda bilgilendirme yaparak, bilgilendirici broşür dağıtımı gerçekleştirdi. Çocuklara hediye ve boyama kitabı dağıtıldı.

Ayrıca, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile birlikte 2 ayrı huzurevi ziyaret edildi. Huzurevinde kalan vatandaşlar ile sohbet edilerek, çiçek dağıtıldı.