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Mersin'de Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri için ceket giyme töreni düzenlendi

Mersin'de Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri için ceket giyme töreni düzenlendi

45 Evler Kampüsünde gerçekleştirilen tören, yeni yapılan uygulama mutfağının açılışı ile başladı. Açılışa Mütevelli Heyet Başkanı Sertaç Özveren, Rektör Prof. Dr. Ömer Arıöz, GSTMF Dekanı Prof. Dr. Uğurcan Akyüz, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahar Taner, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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İşbirliği protokolü imzalandı

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından yeni uygulama mutfağını gezen akademisyenlere, uygulama mutfağı ve pastane mutfağı hakkında bilgiler verildi. Tören çerçevesinde Toros Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile kentteki bir otel arasında işbirliği protokolü imzalandı.


Protokolün ardından konferans salonunda ceket giyme törenine geçildi. Törende söz alan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahar Taner, “Hayatta ilkler hep önemli olmuştur. Gastronomi ve mutfak sanatları öğrencilerinin ceket giyme töreni de meslekte bir başlangıcı ve ilk adımı temsil eden bir etkinlik olma özelliği taşıyor. Toros Üniversitesi, bilgiyi sadece aktaran değil, üreten ve uygulayan bir üniversitedir. Dolayısıyla bugünkü etkinliğimiz bunun en güzel göstergesi olacak. Çünkü üniversitemizin değerli yatırımlarından biri olan yeni mutfak tesisimizin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin bundan sonraki yaşamlarında zamanlarının çoğunu geçirecekleri bir çalışma mekanı olacağını ve onların burada gerek kuramsal, gerekse uygulamalı derslerinde aldıkları bilgileri en iyi bir biçimde hayata geçireceklerini biliyorum. Yeni mutfak tesisimizin üniversitemize hayırlı olmasını ve mesleğinin ehli gastronomlar yetişmesine vesile olmasını diliyorum" dedi.,

Sanat eseri niteliği taşıyan güzel lezzetler üreteceksiniz

Konuşmasında öğrencilere de seslenen Taner, "Sevgili öğrencilerimiz, bölümümüz hocalarının, şeflerimizin, duayenlerimizin rehberliğinde birer sanat eseri niteliği taşıyan güzel lezzetler üreteceksiniz. Çünkü mesleğiniz bunu gerektiriyor. İnsanlarla iç içe olan, insanları önemseyen, insanları mutlu etmeyi öncelik olarak benimseyen bir meslek gastronomi. Hepinize bundan sonraki eğitim ve meslek yaşamlarınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.
Açılış konuşmasının ardından öğrencilere tek tek ceketleri giydirilerek tören sona erdi.

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