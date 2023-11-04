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Motosiklet iki parçaya bölündü, sürücüsü hayatını kaybetti!

Motosiklet iki parçaya bölündü, sürücüsü hayatını kaybetti!

Denizli’nin Honaz ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

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Kaza, bu sabah Honaz İlçesi Kocabaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mermer ocağında çalışan Mustafa Duran, işe gitmek için 20 H 8634 plakalı motosikletiyle yola çıktı. Seyir halindeyken başka bir aracın çarptığı motosiklet, iki parçaya ayrılırken sürücü orta refüje fırladı. Sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen aracın çarptığı motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsüne çarpan aracın kaza yerinden 100 metre ileride durabildiği belirtildi.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz işçinin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp morguna kaldırılırken araç sürücüsü gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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