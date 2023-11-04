Alaaddin Çakıcı'nın eski eşini öldürmüştü! İşkence edildikten sonra öldürülmüş olarak bulundu!

1995 yılında öldürülen Alaattin Çakıcı'nın eşi Uğur Kılıç'ın katiliyle ilgili çok önemli bir iddia gündeme geldi. Uğur Kılıç'ın katili Abdurrahman Keskin'in Sakarya'da ormanlık alanda işkence edilerek öldürüldüğü iddia edildi. Yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden Dündar Kılıç'ın kızı olan Uğur Kılıç'ın katilini kim ya da kimlerin öldürdüğü araştırılıyor. Çakıcı, cinayetin azmettiricisi olarak yargılanmış ve ceza almıştı.