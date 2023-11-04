Alaaddin Çakıcı'nın eski eşini öldürmüştü! İşkence edildikten sonra öldürülmüş olarak bulundu!
Yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden Dündar Kılıç'ın kızı ve Alaaddin Çakıcı'nın eski eşi Uğur Kılıç, Uludağ tatilinde yanında oğlu Onur Özbizerdik varken vurularak öldürülmüştü. Uğur Kılıç'ı öldüren Abdurrahman Keskin, işkence edildikten sonra öldürülmüş olarak bulundu. Çakıcı, Uğur Kılıç'ı öldürtmek suçundan önce müebbet hapis daha sonra 19 yıl hapis cezası almıştı.
1995 yılında öldürülen Alaattin Çakıcı'nın eşi Uğur Kılıç'ın katiliyle ilgili çok önemli bir iddia gündeme geldi. Uğur Kılıç'ın katili Abdurrahman Keskin'in Sakarya'da ormanlık alanda işkence edilerek öldürüldüğü iddia edildi. Yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden Dündar Kılıç'ın kızı olan Uğur Kılıç'ın katilini kim ya da kimlerin öldürdüğü araştırılıyor. Çakıcı, cinayetin azmettiricisi olarak yargılanmış ve ceza almıştı.
1999'da yaşamını yitiren mafya babası Dündar Kılıç’ın kızı Uğur Kılıç’ı, eski eşi Alaattin Çakıcı'nın azmettirmesiyle 20 Ocak 1995’te Bursa Uludağ’da öldüren Abdurrahman Keskin'in Sakarya'da öldürüldüğü ileri sürüldü. Odatv'nin haberine göre 2002 yılında cezaevinden çıkan Abdurrahman Keskin işkence yapılarak öldürüldü.
Polis bölgesinde yok, Jandarma'ya sorun
Abdurrahman Keskin'in Zonguldak'ta yaşayan kardeşi Hüseyin Keskin, Gazete Duvar’a yaptığı açıklamada, haberi duyunca polise gittiğini ancak "Bilgimiz yok yanıtını" aldığını söyledi. Hüseyin Keskin polis yetkililerinin kendisine cinayetin jandarma bölgesinde işlenmiş olabileceğini söylediklerini belirterek ağabeyi ile en son 15 gün önce telefonla görüştüğünü ve sesinin 'çok kötü' olduğunu anlattı.
Bildiğim şeyler var!
Hüseyin Keskin şunları söyledi: “Ağabeyimin Sakarya’da işkence yapılmış halde ölü bulunduğu yönünde çıkan haberin ardından Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, cinayeti teyit etmeye çalıştım. Polis yetkilileri, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ile görüşerek bu konuda bir bilgi olmadığını, olayın jandarma bölgesinde olabileceğini ifade ettiler. Ortada bir cinayet var. İşkence yapıldığı söyleniyor ve biz devlette muhatap bulamıyoruz."