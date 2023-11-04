Kerkük'te 15 ton uyuşturucu hap imha edildi!

Irak'ın Kerkük kentinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 15 ton uyuşturucu hap yakılarak imha edildi.

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Kerkük Sağlık Müdürlüğü, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, Kerkük polisi ve narkotik şube müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen 15 ton uyuşturucu hap, Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan bir komisyonun denetiminde imha edildi

Uyuşturucu maddelerin imhası, kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bir alanda gerçekleştirildi.

Kerkük'te ilk kez bu miktarda uyuşturucu madde imhası gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.