2023 Liberal Düşünce Kongresi Nevşehir’de başladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) iş birliğinde düzenlenen '2023 Liberal Düşünce Kongresi' bugün başladı.

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Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Dinler Otel'de başlayan kongrenin açılışına; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hasan Ali Karasar, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tarkan Oktay, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı Liberal Düşünce Topluluğu Genel Koordinatörü Özlem Çağlar Yılmaz, ve yurt genelinden akademisyenler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile davetliler katıldı.

Kongrenin açılışında konuşan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin; “Filistin’de binlerce çocuk öldürülüyor, hastaneler bombalanıyor, siviller öldürülüyor. Dolayısıyla Liberal Düşünce Topluluğu insan hakları, evrensel barış, karşılıklı saygı, çoğulcu barış gibi düşünceleri ülke gündemine yerleştirmeye çalışıyor. Dünyadaki bu bakış açısına bağlı entelektüeller maalesef reel siyasetin, güç odaklarının, küresel güç odaklarının egemen olması bazen bizleri umutsuzluğa sevk ediyor” dedi.

Aktekin “90’lı yılların gündemi değişti. O zamanlar ceberut devlet, bürokratik oligarşi, sivilleşme, devletin yetkilerinin dağıtılması gibi birçok konu konuşuluyordu. Ama son yıllarda birey olarak, vatandaş olarak güçlü bir devlete olan ihtiyacın, güçlü bir bürokrasiye olan ihtiyacın devam ettiği hissi uyandırıyor. Bulunduğumuz coğrafyada Türkiye için söylüyorum, tekrar merkezi otoritenin bürokrasinin, siyasetin güçlü olmasının, yine insan haklarının, insanların güvenliğinin, merkezi otoritenin, devletin, siyasetin güçlü olmasının da önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Bu nedenle Liberal düşünürlerin neler düşündüklerini, 90’lı yıllardan beri nelerin değiştiğini, şimdi hangi konumda olduğunu, liberal bakış açısı ile neler önerdikleri çok önemli” ifadelerini kullandı.