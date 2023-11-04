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Manisa’da ambulansla otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Manisa’da ambulansla otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

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Kaza saat 12.00 sıralarında Manisa’nın merkez Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi Cider Yolu’nda meydana geldi. Şehzadeler ilçesinden, Menemen istikametine giden İbrahim Karaarslan yönetimindeki 45 UD 112 plakalı özel bir hastaneye ait ambulans, Cider Yolu’ndaki kavşaktan Barbaros Mahallesi istikametine dönmekte olan Ramazan Abasakal yönetimindeki 45 FH 260 plakalı Renault Toros marka otomobile sağ tarafından çarptı. Çarpanın şiddetiyle sürüklenen otomobil, yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Aydınlatma direği ile ambulans arasında sıkışan otomobilde sürücü Ramazan Abasakal ve yolcu konumundaki Kamil Kaya sıkıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sırasında ambulansın boş olduğu öğrenilirken Renault Toros marka otomobil içinde bulunan Ramazan Abasakal ve Kamil Kaya itfaiye ekiplerinin özenli çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla farklı hastanelere sevk edildi. Emniyet güçleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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