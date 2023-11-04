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Antalya'da alev alan teknenin sahibi yanarak öldü!

Antalya'da alev alan teknenin sahibi yanarak öldü!

Antalya'nın Kaş ilçesinde alev alan teknenin sahibi yanarak hayatını kaybetti.

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Kalkan Yat Limanı'nda bulunan Ali Aslan'a (32) ait tekne gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve vatandaşların uğraşı sonucu alevler söndürüldü.

Teknede inceleme yapan polis ekipleri, yanmış bir ceset buldu. Savcı ve olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından cesedin Ali Aslan'a ait olduğu tespit edildi.

İncelemenin tamamlanmasının ardından cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Buradaki işlemlerin ardından Aslan'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Aslan'ın annesi, "Oğlum, nasıl gidersin" diye gözyaşı dökerek, cenaze aracının peşinden ayrılmadı.

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