Otopark işletmecileri çürüyen araçların ekonomiye kazandırılmasını istiyor

Yediemin Otopark İşletmecileri, Oto Çekiciler, Kurtarıcılar ve Depo İşletmecileri dernekleşti. Niğde, Aksaray, Nevşehir ve Kırşehir il merkezleri ile ilçelerinde faaliyet gösteren yediemin otoparkı, oto çekici ve kurtarıcı işletmeleri; Yediemin Otoparkı, Oto Çekici, Kurtarıcı ve Depo İşletmeleri Derneği çatısı altında bir araya gelerek dernek kurdu.

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Araçlar ekonomiye kazandırılsın

Niğde’de yapılan dernek tanıtım toplantısında, yeni kurulan derneğin faaliyetleri ve hedefleri anlatıldı. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sözer yaptığı açıklamada; yediemin otoparkında çürümeye terk edilen araçların ekonomiye kazandırılması gerektiğini söyledi.

Ülke genelindeki yediemin otoparklarında yaklaşık 1 milyon 500 bin araç bulunduğunu belirten Sözer, "Bu araçların bir kısmı ömrünü tamamlamış ve hurdaya çıkmış durumda. Üzerlerindeki haciz nedeniyle hurda işlemi yapılamadığından ayrıştırılarak ekonomiye geri kazanımı sağlanamamakta ve dolayısıyla her yıl yurtdışından 12,5 milyar dolarlık hurda alımı yapılmaktadır.

Toplam 1,5 milyon araçtan yaklaşık 500 binin 20 yaş üstü olduğu ve bunların ortalama arabalarda 1,5 ton otobüs ve kamyonlarda 20 ton olduğu düşünülürse yaklaşık olarak 8 milyar ton hurda toplanacaktır. Ortalama 1 kilo hurda fiyatının 9 lira olduğu düşünüldüğünde 8 milyar ton hurdadan 72 Milyar TL kaynak yurt içinde kalacaktır" dedi.

Satılabilir araç 1 milyondan fazla

Yediemin otoparklarında satılabilir durumda yaklaşık 1 milyon aracın olduğunu ifade eden Sözer, araçların satılması halinde ortalama 500 milyar Türk Lirasının yerli ekonomiye kazandırılacağını da sözlerine ekledi.

Sözer; "Bizler yediemin otopark, çekici, kurtarıcı ve depo sektörü olarak, ekonomimize büyük kaynak ve katkı sağlayacak imkanların varlığına dikkat çekmek ve bu alanda yapılabilecek düzenlemelerin hayata geçirilmesi için bilgi ve tecrübelerimizi yetkili mercilere ve kamuoyuna aktarabilmek istedik" diye konuştu.