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İtalyan gezgin bisikletle dünya turu yapıyor!

İtalyan gezgin bisikletle dünya turu yapıyor!

İtalya'dan dünya turu için 14 ay önce bisikletle yola çıkan Nicola Chiacchio, Kastamonu'nun Cide ilçesine geldi.

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İtalyan Chiacchio, Avrupa kıtasını gezdikten sonra Türkiye'den geçip Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya ülkelerine gitti. Dönüşe geçen ve Gürcistan'dan yeniden Türkiye'ye giren Chiacchio, Bulgaristan üzerinden ülkesine dönecek.

Şu ana kadar 22 ülke gezen Chiacchio, yolculuğu boyunca 30 bin kilometreye yakın pedal çevirecek.

Chiacchio, AA muhabirine, 51 yaşında olduğunu, 6 yıldır seyahat ettiğini söyledi.

Ülkesindeki üniversitelerde havacılık ve uzay mühendisliği alanlarında ders verdiğini anlatan Chiacchio, "İşimi bıraktım, artık çalışmıyorum. Seyahat etmeyi, yeni yerler, yeni kültürler görmeyi, yeni insanlarla tanışmayı seviyorum. Türkiye'ye 6. kez geliyorum. Türkiye'yi doğası ve insanıyla çok sevdim. Yöre halkı misafirperver. Kapılarını açıp misafir ediyor, yiyeceklerini paylaşıyor." dedi.

Chiacchio, Cide'de bir süre dinlendikten sonra İstanbul'a doğru yola çıktı.

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