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Doğan ailesi, Vuslat Doğan Sabancı için ABD'ye gidiyor

Doğan ailesi, Vuslat Doğan Sabancı için ABD'ye gidiyor

25 Ağustos'ta Yunanistan'ın Leros Adası'nda eşi Ali Sabancı ile birlikte deniz kazası geçiren Vuslat Doğan Sabancı, bir dizi ameliyat için geçen ay ABD'ye gitti. Doğan ailesi de, Vuslat Doğan Sabancı'nın yanında olmak için ABD'ye gidecek.

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Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 25 Ağustos Cuma günü Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında denizde kaza geçirmişti. Zodyakla kayalıklara çarpan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı bir dizi ameliyatın ve günlerce süren tedavinin ardından taburcu edilmişlerdi.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Vuslat Doğan Sabancı kaza nedeniyle çene bölgesinde ve yüzünde oluşan yara izleri nedeniyle geçen ay ABD’ye giderek, estetik ameliyat olmuştu.

Yarın annesi Sema Doğan ve kız kardeşi Arzuhan Yalçındağ Vuslat Doğan Sabancı’nın yanına gidecek.

Geçen haftalarda diğer kız kardeşleri Hanzade Doğan Boyner ile Begümhan Doğan Faralyalı da Vuslat Sabancı’yı ziyaret için ABD’ye gitmişti. İş insanı Aydın Doğan’ın da geçen hafta kızının yanına gitmek için ABD vizesine başvurduğu öğrenildi.

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