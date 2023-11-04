Sinan Oğan uzun süre sonra ortaya çıktı! Dikkat çeken 'seçim' sözleri

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, Türkiye İttifakı Partisi Bilecik İl Başkanlığı binası açılışına katılarak, "Benim Türkiye İttifakı Partisine çökeceğimi iddia edebilecek kadar izandan yoksun bir kitleyle karşı karşıyayız" dedi.

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Türkiye İttifakı Partisi Gaziantep İl Başkanlığı binası açılışına Sinan Oğan, Genel Başkan V. Enver Türkoğlu, partinin Bilecik koordinatörü Mehmet Emin Bayındır, İl Başkanı Kadir Gürsever ve partililer katıldı.

Oğan burada yaptığı konuşmada "Türkiye İttifakı Partisi’nin önümüzdeki süreçte çok büyük atılımlarını göreceksiniz, göreceğiz. Bende elimden geldiği kadar Türkiye İttifakı Partisi’nin iktidar yürüyüşünde yanınızda olacağım, destek olacağım. Arkadaşlarımızla beraber Türkiye İttifakı Parti’nin büyümesi için elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız." ifadelerini kullanan Oğan şöyle devam etti:

Zira Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye İttifakı Partisi’nin ve Sinan Oğan gönüllülerinin çok büyük desteği vardı bana. Bu arada tabi o süreçte bize destek olan diğer partilere de buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Siyaset devam eden bir süreçtir. Bu süreçten sonra bazı siyasi partilerimiz başka yöne doğru devam ettiler. Türkiye İttifakı Partisi başka bir yöne doğru devam. Dolayısıyla siyasette bazen beraber yürürsünüz bazen ayrı yürürsünüz. Ama hedef aynıdır, istikamet aynıdır.

İstikamette 2028 senesinde Türkiye İttifakı Partisinin adayının Cumhurbaşkanı yapılmasıdır.

Bu süreçte kimse Sinan Oğan yüzde 5’in üzerinde oy alacak diye beklemiyordu ama gördüğünüz gibi biz her iki ittifakı da domine edebilecek bir pozisyon yakaladık. Bu tesadüfen olmadı 3 sene planladığımız bir süreçti" dedi.

"Türkiye İttifakı Partisine çökeceğimi iddia edebilecek kadar izandan yoksun bir kitleyle karşı karşıyayız"

Sinan Oğan, "2028’e giden bu süreçte acaba iftiralarla bunların önünü kesebilir miyiz, ayaklarına acaba bir şeyler dolayabilir miyiz derdindeler. Bana ilk defa bu iftiralar atılmıyor. Geçmiş süreçlerde de çok gördük. Ama hiçbiri yakışmadı ve yakışmayacaktır. Biz doğru bildiğimiz yolda devam edeceğiz.

O kadar işi çığırından çıkarıp, o kadar cahilce iftira atıyorlar ki Türkiye İttifakı Partisine çökeceğimi iddia edebilecek kadar izandan yoksun bir kitleyle karşı karşıyayız.

Türkiye İttifakı Partisi yolunda dimdik devam ediyor, devam edecektir. Hızlı bir şekilde örgütlenmeye biz devam edeceğiz. Bilecik olarak hızlı bir örgütlenme bekliyorum sizlerden. Herkes 2028 sürecinde neyin ne olduğunu görecek. Siyaset sabır işidir. Bizde doğru zamanda doğru hamleyi yapacağız" dedi.