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Galatasaray'dan Muslera açıklaması! Sahalara dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray'dan Muslera açıklaması! Sahalara dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray, Kasımpaşa maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın kolunda herhangi bir kırık olmadığını açıkladı.

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Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla geçen Galatasaray'da Fernando Muslera'nın kolunda darbeye bağlı çıkık oluşmuştu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Uruguaylı eldivende çıkığa eşlik eden bir kırık olmadığı belirtildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında dün oynanan Kasımpaşa maçında aldığı darbe sonrası sol dirsek ekleminde çıkık oluşan ve ilk müdahalesi saha içerisinde yapılan oyuncumuz Fernando Muslera'nın bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkiklerinde çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmamıştır." denildi.

"Yırtık, kanama ve esneme var"

Açıklamanın devamında, "Yapılan ilk değerlendirmede eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edilmiştir. Eklem çıkığı saha içerisinde oturtulan oyuncumuzun ileri tedavisine kulübümüzün sağlık merkezinde başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

3-4 hafta yok

Uruguaylı kalecinin sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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