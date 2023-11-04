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Galatasaray'da Bayern Münih hazırlıkları başladı!

Galatasaray'da Bayern Münih hazırlıkları başladı!

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek çıkışını sürdüren Galatasaray'da gözler Bayern Münih maçına çevrildi.

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Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışması ve iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, ikiye iki oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 6 Kasım Pazartesi günü devam edecek.

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