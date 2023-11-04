İstanbulspor Pendikspor karşısında tutunamadı!

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Pendikspor deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor’u 4-2'lik skorla mağlup etti.

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İstanbulspor: 2 - Pendikspor: 4

Maçtan dakikalar...

3. dakikada İstanbulspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Ndao ceza sahası içerisine girip pasını Keino'ya aktardı. Müsait pozisyondaki Kenio'nun vuruşunda top yandan auta gitti.

30. dakikada Pendikspor öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Welinton'un uzak direğe doğru ortasına iyi yükselen Erencan Yardımcı kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0

40. dakikada İstanbulspor eşitliği yakaladı. Pendikspor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı topu alan Rroca pasını Ndao'ya yolladı. Ceza sahası sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Ndao topu ağlarla buluşturdu: 1-1

45+3 dakikada Pendikspor bir kez daha öne geçti. Çekici'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa yükselen Welinton'un kafa vuruşunda üst direğin içine çarpan top filelere gitti: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Pendikspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

60. dakikada sağ kanattan Lusamba'nın ortasında arka direkte topla buluşan Welinton'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

63. dakikada Florian Loshaj’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Okan Erdoğan'ın kafa vuruşunda kaleci Erdem Canpolat meşin yuvarlağı çıkardı.

82. dakikada ceza sahası içinde Emir Kaan Gültekin’in aşırtma vuruşunda kaleci Erdem Canpolat’ı geçen meşin yuvarlağı Berkay Sülüngöz çıkardı.

83. dakikada Thuram'ın ara pasında defansın arkasına sarkan Görkem Bitin'in kaleci David Jansen ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta direkten dönen topu Thuram tamamladı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakem Murat Erdoğan ilk olarak ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Murat Erdoğan VAR'ın uyarısıyla daha sonra golü verdi. 1-4

89. dakikada Kubilay Köylü'nün sol kanattan pasında ceza sahası içi solunda topu alan Eduart Rroca çaprazdan sert yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-4

Öte yandan İstanbulspor'da Ali Yaşar, sarı-siyahlı forma altında 100. maçına çıktı.

Hakemler: Murat Erdoğan, Samet Çavuş, Gökhan Barcın

İstanbulspor: David Jensen, Demeaco Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil (Imbula dk. 75), Ali Yaşar (Kubilay Köylü dk. 83), Muammer Sarıkaya (Tunahan Şamdanlı dk. 75), Florian Loshaj, Eduart Rroca, Alassane Ndao, Jackson Kenio (Mendy Mamadou dk. 46), Traore (Emir Kaan Gültekin dk. 46)

Yedekler: Alp Arda, Modestas Vorobjovas, David Sambissa, Özcan Şahan, Bartu Kırtaş

Teknik Direktör: Hakan Yakın

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Welinton (Alpaslan Öztürk dk. 86), Sequeira, Lusamba, İbrahim Akdağ, Diaby (Thuram dk. 75), Halil Akbunar (Gökcan Kaya dk. 75), Endri Çekiçi (Josip Vukovic dk. 69), Erencan Yardımcı (Görkem Bitin dk. 69)

Yedekler: Burak Öğür, Leandro Kappel, Murat Akça, Joher Rassoul, Serkan Asan

Teknik Direktör: Ivo Vieira

Goller: Alassane Ndao (dk. 40), Eduart Rroca (İstanbulspor), Erencan Yardımcı (dk. 30), Welinton (dk. 45+3 ve 60), Thuram (dk. 83) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Muammer Sarıkaya, Eduart Rroca (İstanbulspor), İbrahim Akdağ, Thuram, Görkem Bitin (Pendikspor)