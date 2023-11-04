BIST 7.706
DOLAR 28,38
EURO 30,48
ALTIN 1.818,47
HABER /  GÜNCEL

Bursa'da dehşet! Eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

Bursa'da dehşet! Eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

Bursa’da cinnet getiren baba eşi ve uykudaki iki çocuğunu öldürdükten sonra canına kıydı. Olay beldede şok etkisi yaşatırken, jandarma ve savcılık soruşturma başlattı.

Abone ol

Uykuda canlarına kıydı

Edinilen bilgiye göre, olay Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi 123. Sokak No:2 ‘de meydana geldi. Karısı Zeynep Özdemir(28) ile aralarında bir süredir tartışma olan Samet Özdemir (34) dün gece cinnet geçirdi. Öfkeli baba önce karısı Zeynep Özdemir’i silahla öldürdükten sonra Metehan(9), Batuhan (4) isimli çocuklarının da uykuda canlarına kıydı. Samet Özdemir ardından aynı silahla intihar etti.

Uzaklaştırma kararı vardı

Bir süredir kendi ailesinin yanında kalan Zeynep Özdemir’in hayvancılık yapan kocası Samet Özdemir hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Geçtiğimiz ay ise kadının evine geri döndüğü öğrenildi. Sabaha karşı silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri evin kapısını kırıp içeriye girdiklerinden korkunç manzara ile karşılaştı.

112 sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Özdemir ailesinin 4 ferdinin de öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesini ardından anne baba ve çocukların cesetleri otopsi için Bursa Adli Tıp Morguna gönderildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbulspor Pendikspor karşısında zor durumda!
İstanbulspor Pendikspor karşısında zor durumda!
Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Doğan ailesi, Vuslat Doğan Sabancı için ABD'ye gidiyor
Doğan ailesi, Vuslat Doğan Sabancı için ABD'ye gidiyor
Galatasaray'da Bayern Münih hazırlıkları başladı!
Galatasaray'da Bayern Münih hazırlıkları başladı!
Sinan Oğan uzun süre sonra ortaya çıktı! Dikkat çeken 'seçim' sözleri
Sinan Oğan uzun süre sonra ortaya çıktı! Dikkat çeken 'seçim' sözleri
60 yıldır kalaycılık mesleğini yaşatmaya çalışıyor
60 yıldır kalaycılık mesleğini yaşatmaya çalışıyor
TİKA Kamboçya'daki öğrencilere 300 bisiklet hibe etti!
TİKA Kamboçya'daki öğrencilere 300 bisiklet hibe etti!
Gine'de eski cumhurbaşkanı hapishaneden firar etti!
Gine'de eski cumhurbaşkanı hapishaneden firar etti!
Kasım ayında yazdan kalma günler yaşanıyor
Kasım ayında yazdan kalma günler yaşanıyor
Otopark işletmecileri çürüyen araçların ekonomiye kazandırılmasını istiyor
Otopark işletmecileri çürüyen araçların ekonomiye kazandırılmasını istiyor
Gebelik şekeri bebekte obezite ve tansiyon riskini artırıyor
Gebelik şekeri bebekte obezite ve tansiyon riskini artırıyor
İsrail çocuk hastanesinin girişini bombaladı! İsrail-Hamas savaşında 29. günde son durum
İsrail çocuk hastanesinin girişini bombaladı! İsrail-Hamas savaşında 29. günde son durum