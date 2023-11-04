BIST 7.706
DOLAR 28,38
EURO 30,48
ALTIN 1.818,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çanakkale Boğazı çift yönlü transit geçişlere kapatıldı!

Çanakkale Boğazı çift yönlü transit geçişlere kapatıldı!

Çanakkale Boğazı, kuvvetli fırtına dolayısıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Abone ol

Çanakkale'de zaman zaman şiddetini artıran fırtına dolayısıyla boğaz trafiğine ilişkin tedbir alındı.

Olumsuz hava koşulları ve yoğun akıntı nedeniyle kuzey ve güney yönlerden boğaz transit geçişlere kapatılarak geçiş yapacak gemilerin kaptanlarına telsizle bilgi verildi.

Kent merkezindeki bir çay bahçesinde yer alan bir ağaç, fırtına nedeniyle devrildi. Çanakkale Belediyesine bağlı ekipler, ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

Lapseki ilçesinde de bir ağacın devrilmesi sonucu feribot iskelesi yolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Ağaç, belediye ekiplerince yoldan kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Malatya'da 400 sosyal konutun temeli atıldı
Malatya'da 400 sosyal konutun temeli atıldı
Odunpazarı Evleri turistlerin odağı oldu
Odunpazarı Evleri turistlerin odağı oldu
Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosunda 7 eksik var
Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosunda 7 eksik var
Muğla ve Çanakkale'de orman yangını çıktı! Rüzgarla birlikte alevler yayıldı
Muğla ve Çanakkale'de orman yangını çıktı! Rüzgarla birlikte alevler yayıldı
Samsun'da Termometreler 28 dereceyi gösterdi
Samsun'da Termometreler 28 dereceyi gösterdi
İhracat destekleri 2 katına çıkarılıyor! Bakan Bolat bir müjde daha verdi: Yakında hizmete girecek
İhracat destekleri 2 katına çıkarılıyor! Bakan Bolat bir müjde daha verdi: Yakında hizmete girecek
192 araç sürücüsüne 606 bin TL idari para cezası kesildi
192 araç sürücüsüne 606 bin TL idari para cezası kesildi
Dilan Polat'ın kaynanası Şükran Polat: "Çok sinirliyim"
Dilan Polat'ın kaynanası Şükran Polat: "Çok sinirliyim"
II. Ulusal Bilim ve Kariyer Sempozyumu başladı
II. Ulusal Bilim ve Kariyer Sempozyumu başladı
Beyoğlu'nda İETT otobüsünün önü kesildi, olayla ilgili detaylar ortaya çıktı
Beyoğlu'nda İETT otobüsünün önü kesildi, olayla ilgili detaylar ortaya çıktı
Makas atmaya çalıştı alt geçit duvarına çarptı
Makas atmaya çalıştı alt geçit duvarına çarptı
Türkiye'nin antik değerleri dev bütçelerle ayağa kaldırılacak!
Türkiye'nin antik değerleri dev bütçelerle ayağa kaldırılacak!