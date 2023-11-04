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Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosunda 7 eksik var

Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosunda 7 eksik var

Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlıların golcüsü Vincent Aboubakar dahil 7 isim kadroda yer almadı. Sakatlığını atlatan Tayyip Talha Sanuç listeye dahil edildi.

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Antalyaspor'a konuk olacak. Karşılaşma için bugün Antalya'ya gidecek olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.

Siyah-beyazlılarda Daniel Amartey, Omar Colley, Emrecan Uzunhan, Arthur Masuaku, Hadziahmetovic, Rachid Ghezzal ve Vincent Aboubakar kadroda yer almadı. Sakatlığını atlatan Tayyip Talha Sanuç kadroya alındı.

Beşiktaş'ın, Antalyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Milot Rashica, Alex Oxlade-Chamberlain, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Valentin Rosier, Eric Bailly, Jackson Muleka, Tayfur Bingöl, Yakup Arda Kılıç, Jean Onana, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Gökhan İnler, Tayyip Talha Sanuç ve Semih Kılıçsoy."

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