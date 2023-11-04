Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Topluluğu tarafından gerçekleştirilen “II. Ulusal Bilim ve Kariyer Sempozyumu başladı. 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Konferans Salonunda gerçekleştirilen kongreye Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Namık Özkan, Dekan Yardımcımız Prof. Dr. Fikret Erdemir, Acil Tıp Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Başar Candee, Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Dizdar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Abone ol

II. Ulusal Bilim ve Kariyer Sempozyumu” çeşitli sunumlar, atölye çalışmaları ile son bulacak.

Kariyer yollarımzı şekillendirmek için buradayız

İnceöz, “TıpFakültesi öğrencileri olarak bilimin ışığında aydınlanmak ve gelecekteki kariyer yollarımızı şekillendirmek için buradayız. Bugün sadece tıbbın değil kendi potansiyelimizin sınırlarını da keşfetmek için buradayız. Bilim insanlığın en büyük başarılarından biridir. Hastalıkları anlamak, tedavi etmek ve insan sağlığını geliştirmek için bilimin sunduğu olanakları sunmak hekimlik mesleğinin temelini oluşturur. Sadece bilgi sahibi olmak yeterli değildir. Bu bilgiyi kullanarak kendi kariyer yolumuzu belirlemek, topluma ve dünyaya değer katmak önemlidir. Kariyer sadece bir meslek seçimi değil, aynı zamanda insanlık içinde önemlidir. Burada alanında uzman hocalarımızın bilgilerinden faydalanarak gelecekteki uzmanlık alanımız için niteliğimizi geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Fakültemiz için gururdur

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Namık Özkan yaptığı konuşmada, “Hepinizi burada görmek tıp fakültesi açısından gururdur. Tıp Fakültesi öğrencilerini araştırmaya teşvik etmek için bir araya gelen tüm araştırmacılara ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin bu tarz bilimsel kongrelere katılmalarını önemsiyoruz. Tıp alanında son gelişmeleri öğrenme ve katkıda bulunma fırsatı buluyorlar.

Ayrıca kendi akranlarıyla bir araya gelerek deneyimlerini paylaşma ve tıp alanında sürekliliği yakalama ve becerilerini geliştirme imkânına sahip oluyorlar. Burada atölye çalışmalarına katılarak kişisel olarak gelişmelerini teşvik edici sunumlar yapacaksınız ve katılımcıların yaptığı sunumlarla akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sunacak ve yeni dostluklar edineceksiniz. Kongremizin başarılı geçmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.