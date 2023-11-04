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Son dakika! Türkiye İsrail'den büyükelçiyi çekti! Erdoğan 'Onu sildik attık' demişti

Son dakika! Türkiye İsrail'den büyükelçiyi çekti! Erdoğan 'Onu sildik attık' demişti

İSRAİL Gazze'de katliam yapmaya devam ederken Türkiye, Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ı Ankara'ya geri çağırdı...

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İsrail katliamlarına en sert tepkiyi gösteren ülkelerin bayında gelen Türkiye'den İsrail'e bir tepki daha. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Netanyahu hiçbir şekilde bizim için muhatap alınabilir biri değil artık. Onu sildik attık" sözlerinin ardından son dakika gelişmesi yaşandı.. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar’ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara’ya çağrılması kararlaştırılmıştır." denildi. 

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldıları sürdürmesinden, kesintisiz ve sürekli insani yardım girişine izin vermemesinden dolayı Gazze’de yaşanan insani trajedi dikkate alınarak, Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar’ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara’ya çağırılması kararlaştırılmıştır."

Aralık 2017'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından düzenlenen protestolar sırasında Filistinlilerin katledilmesi üzerine Türkiye 15 Mayıs 2018'de Tel Aviv büyükelçisini istişareler için merkeze çağırmıştı. 4 yıl boş kalan İsrail Büyükelçiliği'ne Ekim 2022'de Şakir Torunlar atanmıştı. 

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